Ana Vitória prolonga contrato com o Benfica por mais duas épocas

A internacional brasileira Ana Vitória renovou contrato com o Benfica por mais duas épocas, até 2023, informou esta quinta-feira o clube campeão nacional na última temporada.

"No Benfica desde 2018/19, Ana Vitória prolongou a ligação ao Clube até 2023 e as expectativas para as próximas temporadas são 'altíssimas'", referem os encarnados no seu site oficial

A médio, de 21 anos, sublinhou que as metas são "manter o nível nacional", após a conquista do campeonato, e "dar um passo em frente para alcançar o nível europeu", com as águias a competirem pela segunda época consecutiva na Liga dos Campeões.