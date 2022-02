André Almeida apupado

André Almeida, que passou de titular com o Gil Vicente a suplente não utilizado com o Tondela, ouviu uma assobiadela no final do encontro. Isto porque o lateral chegou atrasado ao habitual treino físico que os jogadores do Benfica, que não foram opção ou entraram no decorrer do segundo tempo, costumam fazer no final de cada jogo. Os adeptos não gostaram e reagiram.

Quando André Almeida se juntou aos restantes companheiros, que já se encontravam a trabalhar sob as ordens do preparador físico Nuno Matias, ouviu alguns assobios vindos das adeptos que ainda se encontravam no interior do Estádio João Cardoso.