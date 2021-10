Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

André Almeida arrisca parar três semanas No pior cenário, o ‘34’ só voltará no jogo com o P.Ferreira, depois da pausa para as seleções





CONTRARIEDADE. André Almeida saiu antes do intervalo, no jogo com o Bayern

• Foto: Vitor Chi