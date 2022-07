André Almeida até pediu VAR após queda de Bernardo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os jogos de pré-época são, por norma, mais ligeiros e propícios a alguns momentos de boa disposição. Foi isso que sucedeu ontem quando Paulo Bernardo entrou na área e tropeçou na relva quando tentou tirar o guarda-redes do lance. No banco, André Almeida sorriu e fez o gesto a pedir a intervenção do VAR.