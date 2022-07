André Almeida com amigdalite

André Almeida ficou de fora da ficha de jogo devido a uma amigdalite. O defesa, de 31 anos, começou a apresentar sintomas ao longo do dia de ontem e não se apresentou em condições de subir ao relvado. Da restante comitiva que viajou para a Suíça, apenas Samuel Soares não foi utilizado por Roger Schmidt no quarto encontro de de preparação com o Girona. O jovem guarda-redes ainda aqueceu durante o intervalo, mas não saltou do banco. Os encarnados voltam hoje a Portugal, após terem pernoitado na Suíça.