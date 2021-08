André Almeida comenta regresso: «Uma das batalhas mais duras que a vida me deu»

Depois de ter regressado à competição frente ao Arouca após dez meses de ausência, André Almeida deixou uma mensagem nas redes sociais e lembrou que esta foi "uma das batalhas mais duras" que já viveu.





"300 dias de uma das batalhas mais duras que a vida me deu. Uma caminhada muito longa, desgastante e dolorosa que me testou ao máximo. Quero agradecer a todos aqueles que caminharam lado a lado comigo. A todos aqueles que no estádio e em casa acarinharam o meu regresso", escreveu o capitão do Benfica, que, em outubro, fez uma rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno, após uma entorse no joelho direito."A todos vocês muito obrigado. É inexplicável o quão especial e importante é para mim estar de volta... Estamos juntos", concluiu.