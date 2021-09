André Almeida e Lucas Veríssimo ausentes do treino do Benfica

O Benfica realizou, esta segunda-feira no Seixal, uma derradeira sessão de treino antes de embarcar para a Ucrânia. As novidades a assinalar foram as ausências de André Almeida que recupera de uma lesão na anca e Lucas Veríssimo que foi compensado com um folga extra.





O central, recorde-se, está castigado devido à expulsão diante do PSV, e foi utilizado frente ao Santa Clara poucas horas depois de ter representado a seleção do Brasil, um esforço que foi realçado por Jorge Jesus.O jovem guarda-redes Kokubo também foi chamado e deverá seguir viagem no lugar de Svilar que não integrou o grupo. Os jovens Tomás Araújo e Paulo Bernardo também não trabalharam sob as ordens de Jorge Jesus.Ao final da manhã Jorge Jesus e Otamendi vão fazer a antevisão do jogo com o Dínamo Kiev e, após o almoço, a comitiva vai partir para a Ucrânia.