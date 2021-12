André Almeida e o apuramento para os 'oitavos': «Estamos orgulhosos do que fizemos»

André Almeida destacou a reação dada pelo Benfica, após a derrota no dérbi, e a boa entrada dos encarnados diante do Dínamo Kiev "Estamos orgulhosos do que fizemos. Foi a melhor reação ao último jogo. Era um grupo muito, muito difícil. O Benfica deu uma resposta cabal do que é o clube e o que sente nesta Champions. Acreditámos sempre que podíamos fazer algo de diferente e chegar aos 'oitavos'. Hoje entrámos bem e conseguimos uma vantagem de 2-0. Na segunda parte não estivemos tão bem, mas o mais importante foi a passagem. O grupo está de parabéns", começou por dizer, em declarações à Eleven Sports."Estávamos focados no que tínhamos de fazer. Não dependia de nós, mas o nosso trabalho estava em primeiro. Durante a partida fomos tendo o feedback e a ansiedade foi subindo", frisou, antes de deixar uma palavra também para os adeptos do clube da Luz."Fizemos o nosso trabalho bem feito. 4 pontos contra o Dínamo, 4 contra o Barcelona. Fomos a segunda melhor equipa do grupo. Quero dar os parabéns aos adeptos, que nos apoiaram. Foi muito importante", salientou, abordando ainda como se está a sentir depois da grave lesão que sofreu."Tenho vindo a crescer, nem sempre tem sido fácil. O pós lesão teve alguns altos e baixos, mas tenciono continuar a trabalhar e que seja sempre em crescendo", concluiu.