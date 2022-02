André Almeida falha último treino do Benfica antes do jogo com o Ajax

O Benfica realizou esta terça-feira o último treino antes de receber o Ajax, amanhã, na Luz, no jogo da 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões (20 horas) sem André Almeida. O lateral, com uma lombalgia, junta-se à lista de lesionados do plantel.Rodrigo Pinho, Lucas Veríssimo, Seferovic, igualmente no boletim clínico, falharam iguamente a sessão de trabalho no Seixal.Morato, que jogou ontem 45 minutos no encontro entre o Benfica B e o Farense, em partida a contar 23ª jornada da Liga Sabseg, está igualmente a treinar com a equipa.