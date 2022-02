André Almeida fora do jogo com o Ajax

André Almeida está a contas com uma lombalgia e será baixa na receção ao Ajax. O lateral-direito, que já tinha falhado a deslocação ao Bessa, não integrou o último treino de preparação para o encontro com os holandeses e é uma baixa certa. O capitão das águias junta-se assim a Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho e Seferovic no boletim clínico e no lote de indisponíveis para o treinador Nélson Veríssimo.

Relativamente ao treino de ontem, destaque para a presença de Morato. O central, que na véspera atuara 45 minutos ao serviço da equipa B, ontem voltou a apresentar-se às ordens de Nélson Veríssimo e hoje irá estar no banco. A titularidade está guardada para domingo, frente ao V. Guimarães.