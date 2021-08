André Almeida "muito emocionado" no regresso: «Foi uma lesão muito dura, meses muito duros»

Praticamente dez meses depois, André Almeida voltou a jogar com a camisola do Benfica, entrando nos derradeiros 20 minutos diante do Arouca. Após a partida, o lateral lembrou a longa caminhada que teve na sua recuperação e aproveitou ainda para lançar um apelo aos adeptos.





"Muito emocionado. Era um momento que esperei durante muito tempo. Já se fazia tarde até. Foi uma lesão muito dura, meses muito duros, mas tive muito apoio dos meus colegas e da estrutura do Benfica. Feliz por estar de volta", disse o defesa, que 'afastou' o rótulo de "lenda" que Yaremchuk lhe atribuiu : "Fico satisfeito que ele ache isso, mas não me considero como tal. Ainda tenho muito para vencer no Benfica, todos juntos."Almeida assumiu ainda estar longe do seu melhor e promete trabalhar para lá chegar. "A nivel físico ainda estou longe do meu melhor. Falava agora disso aos meus colegas. Apesar de dois ou três cruzamentos, houve momentos que podia ter decidido melhor também. Mas faz parte, é muito tempo fora a nível físico e mental não estamos habituados a estas tomadas de decisão rápidas. É uma aprendizagem constante ao longo das próximas semanas para atingir o meu melhor."Por fim, de olho no que aí vem, o capitão encarnado deixou um apelo aos adeptos. "É isto que precisamos, que tem de acontecer sempre no Benfica. O nosso lema é 'E Pluribus Unum' e, se estivermos sempre assim, não há quem nos pare."