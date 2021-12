André Almeida: «O campeonato ainda não acabou»

O Benfica sofreu um duro golpe na Luz, ao perder para o Sporting por 3-1 e ver a diferença para leões e FC Porto aumentar para 4 pontos. Em declarações depois do encontro da 13ª jornada da Liga Bwin, o capitão André Almeida, novamente titular no eixo defensivo, lamentou o resultado mas manteve-se confiante de que ainda há muito estrada a percorrer."Não foi uma partida bem conseguida, apesar de que eles fizeram o 1-0 e tivemos duas ou três oportunidades para empatar. Depois do 2-0 as coisas complicaram-se. Mas o campeonato ainda não acabou e vamos trabalhar para dar a volta à situação", garantiu o jogador de 31 anos."O que se passou é muito duro, custa muito aos adeptos e também a nós, mas vamos trabalhar forte", frisou André Almeida.