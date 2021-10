André Almeida: «O nosso foco é dividir o jogo com as melhores equipas»

André Almeida não conseguiu esconder a sua desilusão com a goleada sofrida pelas águias.





"O Benfica fez uma primeira parte a dividir o jogo com o Bayern, e antes do golo do Sané até tivemos uma oportunidade para marcar. Depois do 1-0, de bola parada, a equipa desconcentrou-se. Temos de focar-nos nos 70 minutos em que estivemos bem. O nosso foco é dividir o jogo com as melhores equipas, e penso que o resultado não espelha isso. Nós queremos estar nas melhores competições", afirmou o internacional português, à Eleven, onde também falou da sua saída: "Foi uma lesão muscular, ainda não fizemos o exames, mas possivelmente será. Faz parte do jogo e do futebol".