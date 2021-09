André Almeida quer chegar aos 20 títulos de Luisão pelo Benfica

André Almeida já soma 12 títulos ao serviço do Benfica e ainda acredita que pode chegar aos 20 que Luisão festejou de águia ao peito. A revelação foi feita pelo próprio, na série '300 dias', onde confessou que teve essa conversa com o antigo capitão: "Quando o Luisão acabou a carreira, eu disse-lhe 'vou atrás de ti'. É o jogador com mais títulos do clube e o meu objetivo é ir atrás dele".





No programa desta quarta-feira, a atitude e o compromisso de André Almeida voltaram a ser realçados por quem o conhece muito bem e até por quem ainda está a conhecer, como é o caso de Rui Pedro Braz, novo diretor-geral das águias. "A minha opinião sobre o André Almeida está em muitos comentários televisivos que fiz. Sempre fui um admirador confesso dele. É um operário, trabalhador, cresceu muito no capítulo ofensivo. Em termos pessoais posso ter uma visão enviesada, pois foi sempre o jogador preferido do meu sobrinho. Tem três ou quatro camisolas do Benfica com o nome do Almeida. Acho-o um profissional extraordinário e o Benfica precisa muito, muito do André. O Benfica precisa tanto do André, como o André do Benfica", sublinhou.Também Rui Costa, agora presidente demissionário, enalteceu as capacidades do defesa-direito que conheceu quando este foi contratado ao Belenenses."Chegou ao Benfica vindo do Belenenses, foi emprestado meio ano ao U. Leiria, voltou aos bês e em pouco tempo passou para a equipa principal. Teve uma seriendade e profissionalismo fora do normal e foi isso que o fez estar estes anos todos no Benfica", sustentou o antigo jogador, antes de defender que Almeida nunca teve o reconhecimento merecido: "Trabalhei com jogadores, tive colegas que foram dos melhores do mundo e tive também colegas jogadores que venceram a pulso. É o caso dele, trabalhou diariamente para ser o que é hoje".Jorge Jesus também se dá por muito satisfeito por poder contar com André Almeida: "Tem muito para se poder tirar taticamente. É muito importante. São jogadores feitos de treino", sublinhou.