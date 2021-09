André Almeida quer mais e “melhor”

André Almeida reconhece que a longa recuperação da lesão no joelho direito foi uma tremenda "montanha russa" e reconheceu que ainda procura a melhor forma: "Ainda não me sinto realmente eu, bem fisicamente. Quero ficar melhor". No primeiro episódio da série ‘300 dias’, o lateral recordou o momento da lesão, sofrida no jogo com o Rio Ave (18 de outubro de 2020), e como viveu aquele momento. "O doutor veio ter comigo e disse-me ‘deixa-me ver o joelho’. Eu disse: ‘Doutor, já era, já era’. Percebi que se passava alguma coisa e meti as mãos na cabeça. Quando caí, senti logo que tinha sido alguma coisa grave", revelou.

Apesar do infortúnio, o jogador recordou que logo na viagem de regresso a Lisboa, "já estava a pensar na recuperação", e até recordou que o então presidente, Luís Filipe Vieira, sabendo que este ia ficar uma época sem jogar, lhe fez uma proposta: "Tens de jogar outra, para compensar".

Na série transmitida desde ontem na BTV foi partilhada uma troca de mensagens entre André Almeida e Grimaldo antes da cirurgia realizada por Ricardo Antunes. O capitão das águias brincou: "Estou confiante, é de noite, o doutor está meio a dormir. Vai despachar isto rápido".