André Almeida reagiu aos adeptos do FC Porto batendo com a mão no símbolo do Benfica

André Almeida foi expulso à passagem dos 49 minutos do FC Porto-Benfica, após ver o segundo cartão amarelo depois de ter pisado Otávio na sequência de uma perda de bola. O capitão das águias demorou a sair de campo e foi trocando argumentos com o árbitro Hugo Miguel relativamente ao critério adotado.Já depois de ultrapassar a linha lateral, o número 34 dos encarnados foi vaiado e insultado por alguns adeptos do FC Porto que não ficaram sem resposta. O jogador que começou como capitão dos encarnados no Estádio da Dragão ripostou, batendo várias vezes no peito na direção da bancada central do recinto azul e branco. Acabou ainda por ser demovido por Luisão de forma a não reagir mais aos adeptos e a encaminhar-se para o balneário.