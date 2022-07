Mesmo não tendo atuado qualquer minuto com Nice e Fulham (ontem nem sequer esteve no banco), André Almeida recebeu a taça correspondente à vitória no Torneio do Algarve, na qualidade de capitão dos encarnados. O Benfica ganhou os dois jogos, daí que ontem não houve necessidade de recorrer aos penáltis para desempatar. À formação comandada por Roger Schmidt bastava o empate, pois tinha melhor diferença de golos (3-0 e 2-0) face ao Fulham, mas acabou por fazer o pleno, somando 6 pontos.