André Almeida rescinde com o Benfica

André Almeida rescindiu o contrato com o Benfica, uma informação avançada pela 'CNN Portugal' e já confirmada por. O lateral-direito, de 32 anos, estava ligado aos encarnados até final da presente temporada mas as duas partes decidiram colocar um ponto final no vínculo. O defesa - que não entrava nas contas de Roger Schmidt - não conseguiu encontrar colocação em janeiro, ficando agora livre para decidir o seu futuro.André Almeida chegou à Luz em 2011/12, sendo esta a 12.ª temporada nos encarnados. Esta época não disputou qualquer encontro.