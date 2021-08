André Almeida: «Temos uma pressão boa para estar numa competição bonita»

André Almeida fez, esta terça-feira, a antevisão à primeira partida do playoff de acesso à Liga dos Campeões frente ao PSV, a disputar amanhã, no Estádio da Luz (20H00), garantindo que apesar dos "excelentes jogadores" do adversário e da "dificuldade esperada", os adeptos podem esperar um Benfica forte.





Penso que são duas equipas de qualidade e de futebol ofensivo, por isso espero um bom jogo, dinâmico, bem disputado e com duas equipas a querer vencer.O Benfica já joga com três centrais desde a segunda metade da época passada, e como tal eu não estava a treinar no campo mas estava a treinar com o mister, e vou aprendendo os posicionamentos de uma e de outra posição. Onde o mister achar que vou ajudar, é onde estarei.Tenho visto grande crescimento de toda a equipa, não só do Diogo. Também vejo um Gilberto muito forte e a querer muito ajudar a equipa, e é por aí que passa a minha função, estar o melhor possível para ajudar a equipa quando o mister desejar.Quem vem para o Benfica tem de estar ciente desse tipo de pressão, aqui só se joga para vencer. É uma pressão boa, para estar numa competição bonita, onde estão os melhores jogadores e todos nós queremos estar inseridos nela.Estamos confiantes. Sabemos o trabalho que temos vindo a desenvolver, só temos vitórias até agora também, sabemos do que temos feito. Claro que vemos qualidade do outro lado, sabemos que é uma equipa forte, com excelentes jogadores, e esperamos dificuldades, mas de tudo faremos para levar por vencido o jogo de amanhã.