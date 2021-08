André Almeida volta a jogar 10 meses depois

Praticamente dez meses depois do jogo com o Rio Ave (disputado a 18 de outubro do ano passado), no qual se lesionou gravemente ao fim de apenas 14 minutos, André Almeida está de volta à ação. Aconteceu este sábado, diante do Arouca, num momento que mereceu uma enorme ovação no Estádio da Luz. O lateral entrou aos 67 minutos e poderá disputar neste regresso perto de meia hora de jogo (contando com eventuais descontos).