André Gomes assina contrato profissional com o Benfica

André Gomes assinou contrato profissional com o Benfica. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelas águias através de uma nota oficial no site do clube. "É uma sensação de muito orgulho, é mais um objetivo alcançado e é um passo muito grande na minha carreira. Ambicionamos sempre mais e agora é continuar a trabalhar para atingir objetivos futuros e chegar à equipa A do Sport Lisboa e Benfica", disse o médio de 16 anos, em declarações à BTV.André Gomes cumpre a terceira temporada de águia ao peito, depois de ter iniciado o seu percurso no FC Porto, somando este ano um total de quatro golos em 10 jogos disputados pelos Juvenis A dos encarnados.