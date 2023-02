André Gomes renova pelo Benfica até 2028

O guarda-redes André Gomes renovou contrato com o Benfica até 2028. Rui Costa anunciou ontem que estava em andamento a renovação do jovem, de 18 anos, o que foi confirmado esta sexta-feira.O guardião que beneficiou da saída de Helton Leite para ser promovido à equipa principal, em janeiro, estendeu agora o contrato com o clube da Luz, o qual terminava no final da próxima temporada. Visto como uma promessa do futebol das águias, o jogador, que tem agora atuado na equipa B ou Sub-23, tem mostrado estar à altura do desafio, o que levou a que os responsáveis benfiquistas decidissem renovar com o jovem.Refira-se que André Gomes está a cumprir a sétima época de águia ao peito e que, além da UEFA Youth League, já conquistou um campeonato nacional de juniores.