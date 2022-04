André Gomes saltou do banco para ser herói no Benfica: «Estávamos preparados para os penáltis»

André Gomes começou o jogo no banco de suplentes, mas acabou por ser o herói do apuramento do Benfica para a final da UEFA Youth League já que defendeu dois penáltis no desempate com a Juventus. O guarda-redes dos encarnados revelou os segredos para ter travado os remates de Turco e Soulé. "Estávamos preparados para essa possibilidade e o nosso treinador de guarda-redes estudou os penáltis que a Juventus já tinha batido. Depois, com a informação que tinha, acabei por decidir o lado para me lançar também pela postura corporal e a forma como os adversários correram para a bola. O ‘feeling’ e a capacidade de sair fazem o resto", afirmou o guardião de 17 anos à BTV.O jovem natural de Ponte de Lima deixou a sua leitura dos 90 minutos. "Foi um jogo em que começámos muito bem. Onze contra onze conseguimos superiorizar-nos ao adversário e aos 10 minutos já vencíamos por 2-0. Infelizmente, a partir do lance em que o Samu foi expulso as coisas mudaram e a equipa teve que sofrer. Sabíamos que a Juventus com mais um ia criar-nos imensas dificuldades. Sofremos até ao intervalo, adaptámos certas coisas e na segunda parte foi continuar a sofrer. Se tivéssemos oportunidade de sair numa transição rápida era tentar causar a maior mossa possível na defesa da Juventus", afirmou André Gomes, acrescentando: "Conseguimos levar o jogo para penáltis e aí veio ao de cima a nossa capacidade."Agora é aguardar pelo desfecho da outra meia-final (disputada nesta sexta-feira) entre o RB Salzburgo e o Atlético Madrid para ver qual será o adversário da final de segunda-feira. Contudo, seja contra quem for, o objetivo dos encarnados é claro na óptica do guarda-redes. "Vamos à final com tudo para cima deles de forma a vencer e levar para Lisboa a primeira Youth League do clube. Queremos que os adeptos venham apoiar-nos na segunda-feira para nos darem força de modo a conquistarmos este troféu", frisou, confiante.