André Santos traça o perfil a Amdouni: «Quando se chega à seleção com esta rapidez só pode ser sinónimo de qualidade» Médio defrontou avançado suíço que está na mira do Benfica quando jogava no Grasshopper