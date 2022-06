André Villas-Boas e a venda de Darwin que 'não é surpreendente': «É apenas o poder de compra dos clubes ingleses»

André Villas-Boas assumiu que a venda de Darwin, pelo Benfica ao Liverpool, "não é surpreendente" até porque a Premier League se 'abastece' muita vez no mercado português."É apenas o poder de compra dos clubes ingleses, que é cada vez maior e conseguem fazer este tipo de compras, bater as cláusulas e roubar os melhores talentos em Portugal. Tem acontecido com frequência ao longo dos anos. As finanças dos clubes portugueses também assim o obrigam. Existe um domínio dos clubes ingleses não é só sobre os clubes portugueses mas sobre ligas periféricas. O maior problema será quando os clubes ingleses anteciparem as compras dos portugueses, principalmente com os maiores talentos da Argentina e no Brasil, que foram sempre os maiores alimentadores do mercado português. Portanto, não é nada de surpreendente, a quantidade de jogadores 'portugueses' na Premier League é enorme, desde o Luis Díaz ao Darwin, que são os mais recentes, mas também Bernardo Silva, Rúben Dias, Jota e por aí fora. São tudo jogadores que foram partindo para Inglaterra. O país é o maior comprador de talento português", garantiu à SIC e à Sport TV o antigo técnico de FC Porto, Tottenham ou Chelsea.