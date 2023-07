Andrea Falcón reforça Benfica

O Benfica anunciou, este sábado, a contratação de Andrea Falcon. A avançada espanhola que representou o Club América (México) na época passada assinou com as águias até 2026."Estou muito feliz e entusiasmada com o projeto e com as grandes ideias que têm. É um orgulho estar aqui e fazer parte deste clube com tanta história. Os clubes históricos exigem muita responsabilidade, e, para mim, é um orgulho poder assumir essa responsabilidade", disse ao canal do clube.Relativamente à sua adaptação, a atacante de 26 anos não demonstrou estar preocupada: "Vai ser bom e fácil nesse sentido, e não tenho dúvida de que me ajudarão. As pessoas que conheci até agora em Portugal ajudaram-me em tudo. São muito próximos e isso favorece a minha adaptação, para ser mais rápida e fácil", afirmou confiante.Ao longo da sua carreira, Andrea Falcón passou por clubes como o Barcelona e o At. Madrid, tendo já arrecadado uma Liga dos Campeões e vários títulos espanhóis.