Andrea Pirlo: «O Benfica é a surpresa da época»

Andrea Pirlo analisou o possível desfecho da eliminatória dos 'quartos' da Liga dos Campeões entre Benfica e Inter Milão. Para o antigo médio e atual treinador italiano, as águias são a "surpresa" de 2022/23."O Benfica é a surpresa da época. Devem ser olhados com cautela e não podem ser subestimados. Roger Schmidt impôs no Benfica um futebol intenso e dinâmico com um ritmo alto e brilhante, mas Simone Inzaghi tem uma equipa de alto nível: pode mostrar-se contra qualquer adversário", referiu em entrevista à 'Gazzetta dello Sport' o atual técnico do Karagumruk.Refira-se que a primeira mão entre portugueses e italianos está agendada para 11 de abril, na Luz. A segunda disputa-se em San Siro, a 19 de abril.