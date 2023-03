Ânimos acesos no túnel: ambiente aqueceu ao intervalo

Não passou despercebido o facto de o árbitro Fábio Veríssimo e respetivos assistentes terem aguardado alguns minutos no relvado, antes de recolherem às cabinas ao intervalo. E no fim veio a confirmação: responsáveis das duas equipas terão trocado argumentos no túnel, sob o olhar atento dos delegados da Liga, num atrito que acabou por ser rapidamente sanado.Pese embora este episódio, as relações entre as direções dos dois clubes são cordiais, como se constatou no (discreto) almoço de confraternização realizado ontem, onde marcaram presença os presidentes Rui Fontes e Rui Costa e restantes dirigentes.