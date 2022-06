Antigo adjunto no Almería rendido a Darwin: «Não tenho dúvidas de que vai ser ainda melhor na Premier»

Darwin Nunez' former assistant coach David Badia believes the forward can adapt and improve playing in the Premier League pic.twitter.com/sdd9565PJ0 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 13, 2022

David Badia foi treinador-adjunto no Almería entre 2019 e 2021, tendo coincidido com Darwin no clube espanhol. O antigo técnico do emblema, que subiu esta época à La Liga, não tem dúvidas de que o avançado vai ser ainda melhor na Premier League e que a adaptação ao campeonato inglês não será um problema."Tenho 100% de certeza. Não há outra liga no mundo, na qual Darwin se adaptaria melhor e na qual poderia tornar-se ainda melhor do que a Premier League", frisou à 'Sky Sports', revelando ainda ter ficado surpreendido com o jogador."As suas condições físicas são completamente espetaculares, até porque é muito alto e consegue ser rápido a longas distâncias, não em apenas alguns metros. Consegue manter-se a alta velocidade durante vários metros, algo que me surpreendeu", confessou, destacando ainda o sentido posicional de Darwin."Alguns jogadores precisam de uma ou duas oportunidades para marcar. Ele consegue encontrar a melhor posição, no momento certo, para ter uma boa oportunidade para marcar", realçou.