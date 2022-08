Antigo jogador do Dínamo Kiev garante que eliminar o Benfica "será um milagre"

Sobre o facto de usar a Polónia como casa, o antigo avançado garantiu que esse facto não pode servir de desculpa para eventuais maus resultados da equipa de Mircea Lucescu. "Não acho que seja tão importante assim. Claro que é possível encontrar desculpas. Deem uma olhada aos principais clubes da Europa. Real Madrid, Liverpool e Chelsea importam-se onde jogam? Tanto em casa quanto fora, eles tentam jogar para serem os melhores. Todos se devem esforçar para chegar a este nível. Os erros dos árbitros são minimizados graças ao VAR. No meu tempo, dois penáltis numa parte não podiam ser assinalados", explicou.

O Dínamo Kiev pode estar no caminho do Benfica pela segunda temporada consecutiva. Os ucranianos, obrigados a jogar fora do seu país face à guerra, lutam por um lugar no playoff da Liga dos Campeões. Na primeira mão, disputada na condição de visitante na Polónia, a equipa da capital ucraniana venceu os austríacos do Sturm Graz por 1-0, mas a tarefa poderá ser bem mais complicada caso se apurem, de acordo com um antigo jogador do clube. Em sorte poderá calhar o Benfica, se também os encarnados carimbarem o passaporte na segunda mão da 3ª pré-eliminatória da Champions."A passagem da eliminatória ante o Sturm Graz é um fenómeno normal. Eles devem ser derrotados e com uma margem. Mas uma qualificação frente ao Benfica, isso sim, será um milagre", antecipou Viktor Khlus em declarações ao portal 'Footboom'.O antigo avançado que passou cinco anos no Dínamo no início da década de 80 garantiu que, para já, o ex-clube deve fazer a sua parte na 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões."Não pode haver dúvidas nenhumas com eles. Se não passarmos aquela equipa não temos nada a fazer. O jogo Benfica com o Midtjylland? Com o Fenerbahce já tivemos sorte. Os turcos têm uma equipa muito boa. Bem, boa sorte novamente para o Dínamo mas a equipa não pode ser sempre má", frisou Khlus, de 57 anos.