Antigos colegas de Chalana e figuras históricas do Benfica já passaram pela Basílica da Estrela

Várias personalidades ligadas ao Benfica passaram já esta tarde na Basílica da Estrela, onde o corpo de Chalana se encontra em câmara ardente, para prestar um derradeiro tributo ao 'Pequeno Genial', que perdeu a vida na quarta-feira, aos 63 anos.O corpo do antigo jogador do Benfica chegou à Basílica da Estrela pelas 16h30, tendo inicialmente decorrido uma cerimónia apenas aberta à família. Depois, a partir das 19 horas, o espaço foi aberto ao público em geral, tendo nesse período entrado para prestar homenagem nomes como Toni, Carlos Manuel, Sheu, Vítor Martins, entre outros.Estiveram ainda nesta homenagem ao antigo internacional português dois ex-dirigentes do Benfica, Marcelo de Almeida e Gaspar Ramos, eles que foram responsáveis por buscar Chalana de volta aos encarnados em 1987. Aos jornalistas, Marcelo de Almeida lembrou "agressividade e a deselegância" do presidente do Bordéus à data naquele momento, mas frisou a vontade que Chalana teve em voltar à Luz. Já Gaspar Ramos lembrou o facto de "quando chegou ao futebol do Benfica", o seu primeiro ato ter sido "prolongar o contrato do Chalana".Pouco depois, também Fernando Gomes e Humberto Coelho se juntaram à homenagem ao 'Pequeno Genial', na qual já foi depositada uma coroa de flores do Presidente da República.Antigo extremo do Benfica, Carlitos recordou a amizade com Chalana e um episódio vivido num treino nas águias. "Num meiinho, ao terceiro túnel, dei-lhe no pé. Ficou com o pé inchado e esteve 3 semanas sem me falar. Depois passou. Posso dizer que éramos amigos. Nos treinos os pontas de lança pediam para cruzarmos e ele dizia-me 'anda ver como cruzo'", recordou.