Antigos internacionais italianos já prevêem: «Meia-final da Champions vai ser Nápoles-Benfica»

Antonio Cassano diz não ter dúvidas de que as águias vão ultrapassar o Inter nos quartos-de-final da Liga dos Campeões. "As meias-finais da Liga dos Campeões serão Nápoles-Benfica e Real Madrid-Manchester City. Tenho a certeza disso. Vais ver…", atirou o ex-jogador, de 40 anos, na 'Bobo TV'. Mas o antigo internacional italiano, que representou não só o Inter, como o Real Madrid, Roma ou Milan, não está só nessa previsão.Também Daniele Adani acredita que os encarnados conseguirão ultrapassar os homens de Simone Inzaghi. "Entre o Inter e o Benfica? Digo Benfica na meia-final, na esperança de errar. Quem passa entre Milão e Nápoles? Nápoles porque prefiro a modernidade à história", sustentou o antigo central, de 48 anos, no mesmo programa. Lembre-se que Adani, que só jogou em Itália, também vestiu as cores do Inter.