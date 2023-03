António Bastos Lopes à conversa com António Silva e Rafael Rodrigues

António Bastos Lopes esteve no relvado antes do aquecimento à conversa com António Silva e Rafael Rodrigues. Trabalhou com ambos nas camadas jovens dos encarnados como treinador adjunto.Ao intervalo, enquanto se dirigia para os balneários, Rafa trocou algumas impressões com o árbitro, queixando-se das entradas faltosas por parte dos adversários.As dez jogadoras da equipa feminina de futebol que representam a Seleção Nacional e conseguiram o apuramento histórico para o Mundial de 2024 foram homenageadas durante o intervalo.O avançado croata Musa reviu ontem o técnico João Pedro Sousa, que o orientou no Boavista na época passada, a sua primeira em Portugal.O presidente das águias, Rui Costa, viu o jogo ladeado por Miguel Ribeiro, líder da SAD do Famalicão, e Diamantino Miranda. Rui Águas e Reinaldo também marcaram presença na Luz.