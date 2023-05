António Luís assina contrato de formação com o Benfica

António Luís assinou contrato de formação com o Benfica, informaram as águias. O guarda-redes, de apenas 14 anos, representa a equipa de sub-14 e está no clube desde 2017: primeiro no Centro de Formação e Treino (CFT) de Faro e depois no Benfica Campus a partir de 2021. Esta época, realizou 32 jogos pela formação de sub-14.Aos meios do clube, confessou a sua admiração por Vlachodimos. "Faz grandes defesas", afirmou, deixando claro o desejo de "daqui a 10 estar na equipa A". "Assinar pelo Benfica significa orgulho e responsabilidade", acrescentou.