Maestro reforça Benfica

O Benfica assinou contrato com António Muanza, médio de 18 anos conhecido como Maestro que chega do E. Amadora e irá integrar a equipa B dos encarnados."Estou ansioso e feliz por estar no Benfica. É um sonho chegar a este clube. Estou aqui e estou muito feliz. O meu objetivo é ajudar a equipa a chegar longe, a conquistar e alcançar os objetivos, ganhar experiência e aprender", afirmou o jogador à BTV que assume que a "posse de bola" é o seu ponto forte."Não perco a bola com facilidade. Gosto de fazer golos e de ajudar a equipa", concluiu.