António Oliveira é o novo treinador da equipa B do Benfica

O Benfica anunciou que a equipa B fica entregue a partir esta quarta-feira a António Oliveira. O contrato é válido até final desta temporada.O Sport Lisboa e Benfica informa que António Oliveira assume a partir de hoje o comando técnico da Equipa B.António Oliveira, de 39 anos, foi formado nas escolas do nosso clube, onde passou uma década e se sagrou Campeão Nacional de Juniores. Iniciou a sua carreira de treinador em 2012/13, tendo já abraçado vários desafios em Portugal e além-fronteiras, com particular destaque para a liderança que exerceu, no Brasil, nas equipas de Sub-23 do Santos e do Atlético Paranaense. Em ambos os casos, trabalhou com atletas que, mais tarde, chegaram às respetivas equipas principais.No Brasil, António Oliveira chegou a treinador principal do Atlético Paranaense, numa época em que a equipa atingiu a final da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, que viria a vencer. A partir de hoje terá a missão de liderar o escalão máximo da formação do Sport Lisboa e Benfica até ao final da presente temporada.