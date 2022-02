António Pacheco e o discurso de Rui Costa: «Teve de meter um pé no travão para minimizar estragos»

António Pacheco, antigo jogador de Benfica e Sporting, comentou esta terça-feira, na ressaca do regresso das águias às vitórias no campeonato, com o triunfo por 3-1 sobre o Tondela, as mais recentes declarações de Rui Costa, presidente do clube da Luz, após a derrota em casa com o Gil Vicente.

"Acho que era uma conversa escusada estar a falar sobre atitude e comportamentos competitivos depois de um investimento tão grande nos últimos tempos, acho que era perfeitamente escusado, era uma responsabilidade que os jogadores tinham que ter. Jogar num clube daquela dimensão, onde lhes criaram todas as condições possíveis do melhor que há, estar a falar de atitude ao fim deste tempo todo não faz muito sentido. Infelizmente, as coisas não são sempre como as pessoas desejam e daí, por vezes, teve de meter ali o pé no travão para minimizar estragos", disse, em declarações ao programa Bola Branca, da Rádio Renascença.

De recordar que António Pacheco jogou no Benfica entre 1987 e 1993, antes de mudar-se para o Sporting, clube que representou nas duas temporadas seguintes.