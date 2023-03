António Silva: «A equipa está confiante e os jogadores estão a dar tudo pelo Benfica»

António Silva fez esta segunda-feira a antevisão do jogo de amanhã com o Club Brugge, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que se disputa na Luz, a partir das 20 horas."Eles têm uma desvantagem de dois golos, mas queremos assumir o jogo e ganhar. Queremos anular os pontos fortes do Club Brugge e passar aos quartos de final.""Não posso falar das anteriores porque não estava cá, mas há uma mentalidade diferente, as vitórias vão ajudando, a equipa está confiante, os jogadores estão a dar tudo pelo emblema e o mais importante é continuarmos assim, com a ajuda dos adeptos.""O que tento fazer no campo é o que fazia na formação, o meu comportamento em campo é reflexo do que sou no dia a dia. Tento ser o mais calmo possível e ajudar os colegas. Pode ter a ver com os meus pais, algo que vem desde o berço...""As relações contratuais do Nico são entre ele e o clube. Sinto-me um privilegiado por poder jogar com ele, os outros centrais que estão no clube também e estou a aproveitar essa situação ao máximo.""É o projeto que vem da formação até à equipa B e à equipa A, que está bem definido entre treinadores e todos os membros do staff. E, claro, a aposta do presente e dos treinadores da equipa A, que foram apostando nos jogadores da formação do Benfica.""Será um jogo muito difícil, é equipa com muita qualidade, tem jogadores na frente muito rápidos. Vamos tentar implementar as nossas ideias e fazer um bom resultado, que será passar a eliminatória.""Os benfiquistas estão sempre a surpreender, são o 12.º jogador, mesmo à segunda-feira à noite conseguem encher o estádio. Esperamos tê-los amanhã, como sempre, e com a ajuda deles vencer o jogo.""É uma época excelente para o Benfica, que é o mais importante. Faltam muitos jogos do campeonato, estamos na Liga dos Campeões, é jogo a jogo e tentar fazer sempre o melhor pelo Benfica."