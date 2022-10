António Silva: «Se sonho com o Mundial? O meu sonho é jogar o próximo jogo com o Rio Ave»

António Silva explicou como foi possível ao Benfica travar o Paris Saint-Germain no Estádio da Luz, em jogo da Liga dos Campeões."Acima de tudo, não mudámos a nossa identidade. Fizemos aquilo que temos vindo a fazer. Felizmente, sofremos um golo mas acabámos por empatar o jogo mas acima de tudo tivemos a capacidade de nos bater de frente como uma equipa com o PSG", frisou o central das águias em declarações à CNN Portugal."Aconteceu tudo muito rápido, não estava hoje à espera de estar aqui a jogar este jogo. É algo que estando no Benfica tenho de estar preparado. O Benfica aposta muito na formação e surgiu a oportunidade. Hoje estou aqui mas amanhã pode estar outro.""Não. O meu sonho é jogar o próximo jogo com o Rio Ave que é aquilo que ambiciono neste momento.""Tento fazer o meu trabalho. Estou sempre calmo. É o que faço melhor porque é o meu trabalho."O defesa falou também à ELEVEN, onde destacou que o Benfica equilibrou o duelo com o PSG.

Sente-se mais experiente?



"Foi um jogo muito bom da equipa. Entrámos muito bem e criámos duas ou três oportunidades, podíamos ter chegado logo à vantagem. Mas o PSG também tem jogadores com muita qualidade. O Messi faz um golo espetacular. Fomos atrás do resultadom fizemos o golo. Depois na segunda parte acabámos por sofrer um bocado com o poderio do PSG. Batemos de frente com um tubarão europeu e isso foi o mais importante"

Empate é bom?



"Não conseguindo os três pontos, o empate também não é mau para nós. Continuamos na luta pelo primeiro lugar e vamos a Paris com essa ambição"

Como é que se controla o nervosismo num jogo destes tão jovem?



"Tento fazer o meu trabalho. Sempre fui assim e com a ajuda dos meus colegas, de qualidade, é sempre possível fazer bons jogos"