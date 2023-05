António Silva apontado ao PSG

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

António Silva voltou a ser colocado na órbita do PSG e é mesmo visto pelo clube francês como um alvo prioritário para reforçar o centro da defesa, de acordo com o especialista turco em mercado de transferências, Ekrem Konur.

Especialmente atento ao mercado em Portugal, o diretor desportivo dos parisienses, Luís Campos, conhece bem o jogador, mas o campeão gaulês já sabe que terá de desembolsar uma grande quantia para garantir a contratação do jogador, de 19 anos.

O central está blindado com uma cláusula de rescisão fixada nos 100 M€ e as águias não têm pressa em vendê-lo. De resto, António Silva é um dos ativos mais valiosos do Benfica. Real Madrid, Liverpool e Juventus são outros dos tubarões aos quais o jovem já foi apontado.