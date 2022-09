António Silva: «Bonucci? No futebol não se liga a nomes, o mais importante é defender o Benfica»

O dedo esticado de António Silva e o empurrão ao capitão da Juventus ficou na retina no jogo em Turim, a contar para a Liga dos Campeões. O jovem central abordou o lance em causa."Toda a gente sabe o historial que o Bonucci tem no futebol europeu. No futebol não se liga a nomes. O mais importante é defender o Benfica e foi isso que tentei fazer", afirmou em declarações à plataforma BPlay, abordando ainda a estreia na Liga dos Campeões, diante do Maccabi Haifa."Quando entro para o jogo sou um jogador muito tranquilo. Sem dúvida que ouvir o hino na Luz deixa-me muito orgulhoso mas tento deixar de parte tudo o que é extra jogo e acabou por correr bem. Ganhámos o jogo por 2-0 e foi uma exibição boa da equipa", atirou o central formado no Benfica.Sobre os elogios à maturidade, António Silva foi claro nas palavras e apontou à tranquilidade nas quatro linhas."Para trabalhar da melhor maneira possível tenho de ir o mais calmo possível para as coisas correrem bem. Se estou a jogar no Benfica é porque tenho qualidade. Se a tenho, tenho tudo para correr bem dentro de campo. Com colegas excepcionais como eu tenho, as coisas acabam por correr bem. Um dia vou errar e não vou estar sempre perfeito. Tenho o chip ligado para dar a volta por cima", garantiu o número 66 das águias."O golo acaba por ser uma consequência. Agarrar na bola e colocá-la no círculo central é um movimento em que a equipa olha para mim e diz: ‘Este miúdo já está a pensar no próximo’. É isso que tem de pensar. O golo já foi. É importante o que vai acontecer a seguir. Fizemos o empate na primeira parte e o segundo golo na segunda parte."