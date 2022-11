António Silva brilhou com dois golos e admite: «Não era algo que esperava...»

António Silva bisou no Estoril-Benfica (1-5) e foi um dos elementos em maior foco nas águias. O jovem central, de 19 anos, admite ainda assim que não esperava marcar duas vezes.





Estoril-Benfica: António Silva só teve de encostar de cabeça para bisar em 10 minutos Estoril-Benfica: António Silva só teve de encostar de cabeça para bisar em 10 minutos

"Sem dúvida que é para recordar. Não era algo que esperava, fazer os dois golos. Esperava sim a vitória da equipa, acabou por acontecer. É um resultado avultado que traduziu o jogo e é muito bom para nós. Temos mais dois jogos até à paragem e queremos vencê-los também", começou por dizer à Sport TV.Apesar do bom momento, António Silva não vê a titularidade garantida: "O Benfica está recheado de grandes centrais e qualquer central que jogue vai estar sempre preparado. O mais importante é servirmos o Benfica da melhor forma. Neste momento estou eu, amanhã pode estar outro colega."

As águias vão em 23 jogos sem perder e o defesa fala em "muito trabalho" para justificar a série: "Confiamos muito no processo do mister. As coisas estão a correr bem. Trabalhar perante vitórias também é melhor e esperamos continuar assim."