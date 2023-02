António Silva celebra com os adeptos durante o jogo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Quando já se jogavam os últimos minutos na Luz, António Silva protagonizou um momento que levou os adeptos ao delírio. O jovem defesa, de 19 anos, conseguiu um grande corte junto à linha lateral, numa altura em que os axadrezados preparavam nova investida (aos 88’). Após essa intervenção, o central ainda conquistou uma falta a favor da equipa encarnada, afastando dali o perigo. Mas António Silva não festejou sozinho: o jogador formado no Benfica Campus dirigiu-se ao público de punhos cerrados e celebrou como se de um golo se tratasse. As bancadas acompanharam-no com muitos aplausos e euforia.

Diga-se que, aquando dessas ações, António Silva já atuava mais descaído para a direita na defesa encarnada, já que Gilberto havia sido substituído devido a cãibras. Ao seu lado, o camisola 66 tinha ainda, para além do experiente Otamendi, Lucas Veríssimo, lançado aos 85’ após a saída do compatriota.