António Silva: «Com a ajuda dos adeptos podemos transcender-nos dentro de campo»

“Sou muito simples, não ligo a essas coisas”



SL Benfica x Brugge | Terça 20h00 na ELEVEN 1

Vê as declarações completas do António Silva à ELEVEN https://t.co/2AcWo1ihuX#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/rsLmKCYuqR — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) March 7, 2023

António Silva falou esta terça-feira, à Eleven, em jeito de antevisão ao jogo desta noite frente ao Club Brugge (20h00), frisando que com "a ajuda dos adeptos" a equipa do Benfica tem tudo para se "transcender dentro de campo"."Era algo que não esperava", começou por dizer o jovem central, quando confrontado com o facto de já ter vários jogos na equipa principal das águias, na Liga dos Campeões e de ter sido convocado para o Mundial'2022. "Estou a viver o momento, o Benfica também está a viver este momento muito bom, e com a ajuda dos adeptos sem dúvida que nos podemos transcender dentro de campo", afirmou.E acrescentou, abordando o interesse de outros clubes: "É algo que não me importa muito. Sou muito simples, não ligo a essas coisas. Tento fazer o meu trabalho nos treinos e depois passar isso para o jogo", rematou.