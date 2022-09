António Silva e a estreia na Champions: «Estou orgulhoso e é algo que vou recordar»

O dia 6 de setembro de 2022 será certamente uma data que o jovem António Silva não vai esquecer. Aos 18 anos, o defesa-central português fez a estreia na Liga dos Campeões, um registo que o jovem quis comentar logo após o final do encontro no Estádio da Luz: "Senti-me muito bem, estou orgulhoso e é algo que vou recordar por ser o primeiro jogo nesta prova. É mais um jogo na minha caminhada que espero que seja longa", afiançou o jogador das águias, que destacou a parceria com o 'veterano' Otamendi. "É um jogador com muita experiência e tento aprender com ele."

Questionado sobre a forma como um jovem com 18 anos lida com a pressão de fazer a estreia a nível europeu, António Silva descreveu-se como um "jogador tranquilo, que tenta transmitir calma aos colegas" e que vai "para casa desfrutar do momento com a família".