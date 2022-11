António Silva e Henrique Araújo protagonizam série sobre formação do Benfica

Os futebolistas António Silva e Henrique Araújo, da equipa principal do Benfica, protagonizam com vários ex-jogadores encarnados uma série documental sobre o trabalho de formação desenvolvido pelo clube, no Seixal, que foi hoje apresentada no próprio local.

"Fábrica de Sonhos: Benfica" é uma minissérie de quatro episódios que estreia, na sexta-feira, numa plataforma de 'streaming' e que tem como 'fio condutor' a conquista da UEFA Youth League pela equipa de sub-19, que o defesa central e o avançado integraram na época passada.

"Não podíamos ter escolhido uma época melhor, porque terminámos com a conquista de títulos importantes como a [UEFA] Youth League, a Taça Intercontinental e o campeonato nacional", assumiu Pedro Mil-Homens,, perante uma plateia de cerca de uma centena de convidados que assistiram ao primeiro episódio da série.

Antes da exibição do documentário, António Silva e Henrique Araújo relataram a sua experiência no Benfica Futebol Campus, onde cresceram e cumpriram percursos distintos, mas sempre com o "sonho" de, um dia, virem a tornar-se futebolistas profissionais do Benfica.

"Na verdade, o Benfica Campus era a minha segunda casa. Não me lembro de viver com os meus pais, mas lembro-me de viver aqui no Benfica Campus", assumiu António Silva, que foi hoje convocado, pela primeira vez, para a seleção principal sénior para o Mundial2022.

Já Henrique Araújo, que só aos 16 anos se sentiu "preparado" para deixar a Madeira e viver no Seixal, destacou "o apoio" que sempre recebeu naquela estrutura e "a preocupação com os detalhes" que é "fundamental para formar jogadores para a equipa principal".

No primeiro episódio do documentário, apresentado aos convidados e à imprensa, é possível ver, para além dos dois futebolistas da equipa principal, os depoimentos de jogadores formados no clube que jogam atualmente em Ligas estrangeiras, como Rúben Dias, João Cancelo e Ederson (Manchester City), ou mesmo João Félix (Atlético Madrid).

O presidente do Benfica, Rui Costa, também integra o 'elenco', assim como vários dirigentes e treinadores da formação do clube.

Segundo um dos realizadores "o primeiro episódio é dedicado à iniciação" dos jogadores no Benfica Futebol Campus, o segundo "aos métodos de treino", o terceiro "ao 'scouting' [deteção de talentos"] e o quarto e último episódio incide sobre "a [UEFA] Youth League e a caminhada que levou ao título".

Pedro Ramalho Marques destacou que, quando começaram a gravar o documentário, "ninguém sabia se o Benfica ia ganhar", mas "o Benfica Futebol Campus é por si mesmo um grande personagem".

"A ideia é que a infraestrutura é excelente, mas as pessoas é que fazem a diferença e tentámos transmitir esse lado humano", destacou.

Fábrica de Sonhos: Benfica estreia na sexta-feira na plataforma de 'streaming' Prime Vídeo e foi produzido pelos NEO Studios, que lançaram, também naquela plataforma, o documentário Academy Dreams: Leeds United.