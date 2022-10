António Silva: «É muito especial marcar um golo no Estádio da Luz»

António Silva estreou-se na última noite [terça-feira] a marcar pela equipa principal pelo Benfica. Em declarações após o triunfo (4-3) frente à Juventus, que confirmou o apuramento das águias para os oitavos de final da Liga dos Campeões, o defesa-central de 18 anos salientou o quão "especial" foi para si marcar no Estádio da Luz, assumindo que o objetivo da equipa será agora "fazer uns bons oitavos de final" para depois alcançar a próxima fase da prova milionária.





ALÔ, PSG O Benfica quer o primeiro lugar, hein?! Se liga no que o português António Silva, autor de um dos gols da vitória do Benfica, falou à nossa @claalbuquerque sobre a briga pela liderança do Grupo H da Champions! #CasaDaChampions pic.twitter.com/vCKYIAjB9o — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) October 25, 2022

"É muito especial marcar um golo no Estádio da Luz, era algo que eu ambicionava muito desde pequenino e hoje consegui fazê-lo. Ajudei a equipa e seguimos para os oitavos de final. Tínhamos delineado como primeiro objetivo passar à fase de grupos, mas sempre com o foco de que conseguiríamos passar aos oitavos de final num grupo muito difícil e de grande qualidade. Mas nós somos o Benfica, conseguimos nos impor no grupo e neste momento estamos nos oitavos de final e na luta pelo primeiro lugar", começou por dizer António Silva, em declarações aos microfones da 'TNT Sports'.Sobre o apuramento para a próxima fase, o defesa-central das águias afirmou que a diferença de golos que o Paris SG tem neste momento acaba por complicar a tarefa do Benfica em chegar ao primeiro lugar, "mas tudo é possível". "Sabíamos que ia ser muito difícil, mas tudo é possível e neste momento estamos a lutar com o PSG. Sabemos que eles neste momento têm uma vantagem de golos melhor do que a nossa, mas vamos lutar até ao fim. Vamos jogo a jogo. Ainda temos o último jogo do grupo e depois logo se vê. Esperamos fazer uns bons oitavos de final e depois passar aos quartos de final", terminou.