António Silva e o final do jogo com a Juventus: «Não era preciso este sofrimento todo»

”Eu jogo muito PlayStation e o festejo é daí”

António Silva estreou-se a marcar com a camisola do Benfica, num jogo em que só lamenta o sofrimento pelo qual as águias passaram na fase final do encontro."Jogámos contra uma equipa de muita qualidade, chegámos ao 4-1 e sabíamos que poderíamos ter feito mais golos. Eles têm qualidade e em dois cruzamentos fizeram dois golos. Não era necessário este sofrimento todo, mas teve de ser", assinalou o jogador, que ainda acredita que as águias possam passar o grupo em primeiro: Será difícil pela diferença de golos, mas vamos tentar".Sobre o festejo no primeiro golo de águia ao peito, o jogador explicou de onde veio. "Vem de jogar PlayStation com um colega meu. Veio daí", atirou.