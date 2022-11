António Silva eleito o melhor jovem de outubro

O central António Silva foi eleito o Melhor Jovem de outubro da Liga Bwin pelo Sindicato dos Jogadores. O defesa, de 19 anos, foi um dos destaques no setor defensivo do Benfica nas quatro jornadas disputadas no mês de outubro, com as águias a sofrerem golos em apenas um desses jogos. Totalista em todas as partidas, num mês em que os líderes do campeonato venceram o Rio Ave (4-2), o FC Porto (1-0) e o Chaves (5-0) e empataram a zero com o V. Guimarães.António Silva teve, ainda, a folha disciplinar limpa neste mês, não tendo visto qualquer cartão. O central dos encarnados somou 14,06% dos votos, seguido por Diogo Costa (FC Porto) e Sandro Cruz (Chaves), que conquistaram 12,80% e 11,52% das preferências, respetivamente. O prémio será entregue ao jogador após a participação de Portugal no Mundial 2022. De acrescentar que António Silva sucede ao colega de equipa Gonçalo Ramos, que conquistou o troféu relativo aos meses de agosto/setembro.