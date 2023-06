António Silva eleito para o onze do ano da Liga Bwin

Se a época foi incrível para António Silva, acabou de se tornar melhor: os capitães e treinadores concederam-lhe um lugar ? ? da #LigaPortugalbwin!



António Silva foi eleito para integrar o onze do ano da Liga Bwin, anunciou esta terça-feira a Liga Portugal em comunicado.O central de 19 anos foi um dos mais votados pelos treinadores e capitães de equipa da competição, numa época em que se estreou pela equipa principal do Benfica, pelo qual se sagrou campeão e ainda foi convocado para representar Portugal no Mundial'2022,Em 2022/23, António Silva realizou 30 jogos no campeonato português, 28 deles como totalista, tendo contabilizado 2924 minutos no total. Ao longo da época, o defesa contou ainda com 184 recuperações de bola e marcou três golos pelas águias.